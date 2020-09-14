Союз стал одной из тем встречи Путина и Лукашенко в Сочи

В понедельник, 14 сентября, в Сочи в формате тет-а-тет встречаются президенты России Владимир Путин и Беларуси Александр Лукашенко, отправившийся на переговоры в РФ на фоне продолжающихся в стране протестов.

Как сообщает сайт президента Беларуси, темой для переговоров станут состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества в различных сферах, а также тематика союзных отношений, ситуация в регионе и «вопросы совместного реагирования на возникающие вызовы».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Алексей Венедиктов — главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» и друг пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова — предположил, что на встрече в Сочи президент России будет вести речь о передаче ему Александром Лукашенко власти, а белорусский лидер, в свою очередь, попытается обдурить собеседника.

Фото с сайта президента России.

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