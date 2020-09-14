"Я вам не Бабарико": стало известно, как Лукашенко попытается "обдурить" Путина

В понедельник, 14 сентября, во время встречи в Сочи президентов России и Беларуси, когда Владимир Путин будет вести речь о том, чтобы Александр Лукашенко передал ему власть, белорусский лидер, в свою очередь, будет пытаться «обдурить» собеседника.

Такое предположение высказал главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов.

«Я думаю, что те переговоры, которые в понедельник пройдут в России между Путиным и Лукашенко — он будет стараться обдурить Путина, совершенно очевидно. Посулит ему массу благ, кроме, может быть, потери суверенитета Беларуси. Я так понимаю, что он все-таки в публичной зоне на этом настаивает», — сказал он.

Венедиктов полагает, что смысл посыла Лукашенко будет выдержан в стиле «Я вам и такой нужен. А если не я, то кто? Бабарико ваш, что ли?»

Поэтому в понедельник надо будет очень тщательно наблюдать, анализировать те решения, которые будут приняты двумя президентами, уверен Венедиктов.

При этом главред «Эха Москвы» уверен, что президенты не будут подписывать каких-либо документов.

Напомним, что ранее Лукашенко анонсировал свой визит в РФ, чтобы «расставить точки над «і». «В ближайшее время мы встретимся с президентом России и, наверное, поставим жирную точку в реализации этих отношений и договоренностей [правительств двух стран], чтобы двигаться дальше», — сказал Лукашенко.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что по мнению российского политика, президента общественного движения «Союз Правых Сил» Леонида Гозмана, в Беларуси попытки президента РФ Владимира Путина помочь сохранить власть Александру Лукашенко приводят к тому, что белорусы скоро начнут ненавидеть Россию.

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