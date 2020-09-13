27.84 / 27.99 32.81 / 33.08
Киев: +17
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

«Время принять решение»: Тихановская обратилась к силовикам с призывом (видео)

22:57 13 сентября 2020
Светлана Тихановская

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская призвала силовиков отказаться от поддержки Александра Лукашенко.

Об этом Тихановская заявила на YouTube-канале «Страна для жизни».

«Люди колеблются очень сильно. Многие уходят. Мне кажется, сейчас самое время принять для себя решение. Скоро после попытки незаконной инаугурации Лукашенко его легитимность закончится абсолютно», — сказала Тихановская о сотрудниках силовых структур Беларуси.

Она предложила два варианта действий для тех, кто не хочет служить существующему режиму: «Заявить публично, что они не поддерживают режим, уволиться. Либо они могут связаться с нашим штабом либо Координационным советом и рассказать, что они не поддерживают режим, но не могут уволиться. И мы им поможем, расскажем, как действовать дальше».

Ранее сообщалось, по данным МВД Беларуси в Минске на акции протеста за день задержали более 400 человек.

281

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

михаил жуков

Группа "Руки вверх" и та поддельная: в оккупированной Макеевке опозорились с концертом на день города

Богдан Остальский

Коронавирус убил главного педиатра Львова

Навид Афкари

«Постановочное шоу с судьями»: опубликованы последние слова казненного иранского спортсмена

Валерий Соловей

Лысым здесь не место: политолог назвал кандидатуру будущего президента России

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер