Протесты в Беларуси: силовики стреляют в воздух, используют водометы и спасаются бегством (фото, видео)

В воскресенье, 13 сентября, в Беларуси продолжаются масштабные акции протеста против многолетнего главы государства Александра Лукашенко. Проходят стычки между силовиками и демонстрантами.

Как сообщает Tut.by, в Минске протестующие и силовики остановились на расстоянии 20 метров друг от друга возле «Арена-Сити». От силовиков вышли на переговоры два человека, которые попросили людей разойтись. Участники протеста отказались. Ранее силовики разогнали одну из колонн, сделав при этом предупредительный выстрел в воздух.

В Бресте против протестующих применили водомет, вынудив людей разбежаться по дворам, но некоторые из них затем вновь присоединились к акции протеста.

В Новополоцке произошла стычка между горожанами и неизвестными людьми в балаклавах, которые подъехали на двух микроавтобусах и попытались задержать нескольких человек. Но участники акции протеста оттеснили силовиков и вынудили уехать.

Как сообщает Интерфакс, в центре Минска протестующие начали возводить баррикады. Для этого используются водоналивные блоки и другие подручные материалы.

Напоминаем, в Минске проходит Марш героев, который пытаются разогнать силовики.

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