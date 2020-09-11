Нобелевский лауреат Алексиевич обратилась с призывом к Генассамблее ООН: о чем идет речь

Нобелевский лауреат по литературе, единственная из оставшихся на свободе член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Светлана Алексиевич обратилась к ООН с просьбой отправить в Беларусь мониторинговую миссию.

Об этом говорится в статье, написанной ею в соавторстве с главой Белорусской ассоциации журналистов Андреем Бастунцом и генеральным секретарем международной организации «Репортеры без границ» Кристофом Делуаром, которая опубликована в четверг на страницах французской газеты Le Monde.

«Мы призываем Генеральную Ассамблею ООН направить мониторинговую миссию, чтобы засвидетельствовать репрессии в отношении журналистов», — указывается в материале.

Его авторы также призвали Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе «включить свободу печати в список приоритетных тем в рамках предложения о посредничестве в урегулировании кризиса».

Напомним, что 4 сентября с предложением прислать в Беларусь мониторинговую миссию ООН выступила Светлана Тихановская. Она озвучила своё предложение во время слушаний в Совете Безопасности ООН. При этом она не ограничивала мониторинговую миссию только вопросами свободы слова.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Светлана Алексиевич не намерена уезжать за границу, по крайней мере добровольно. А для описания событий, происходящих в республике, женщина нашла только одно подходящее слово — террор.

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