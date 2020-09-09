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Мир

Евросоюз заставил Сербию отказаться от участия в военных учениях в Беларуси

20:43 9 сентября 2020
военные

Пригрозив заблокировать дальнейшую евроинтеграцию Белграда, Евросоюз потребовал от Сербии отказаться от совместных военных учений «Славянское братство-2020» на территории Беларуси.

Кроме того, ЕС пообещал усилить давление по вопросам Косово, Метохии и Республики Сербской (образование в составе Боснии и Герцеговины).

Об этом заявил министр обороны Сербии Александр Вулин, пожаловавшись на «незаслуженное давление», передает espreso.rs.

По словам Вулина, Сербия является нейтральной страной и для сохранения этого статуса правительство решило прекратить участие в международных учениях на полгода.

Напомним, Россия, Сербия, которая поддерживает Москву, и Беларусь планировали провести военные учения на границе с Польшей под Брестом.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о скандальном совете представителя российского МИД Марии Захаровой президенту Сербии, за который было очень стыдно ее соотечественникам.

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