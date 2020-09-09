«Возможно, я немного пересидел, но просто так не уйду»: что рассказал Лукашенко российским пропагандистам и чем сейчас живет Беларусь

В Беларуси уже месяц идут массовые протесты. Сотни тысяч людей требуют отставки Александра Лукашенко и проведения новых честных и прозрачных выборов. Официальные результаты президентских выборов, состоявшихся 9 августа, люди отказывая признавать. Они абсолютно уверены в том, что подсчет бюллетеней проводился с массовыми нарушениями. Напомним, Центральная избирательная комиссия Беларуси объявила победителем Лукашенко, который в первом туре набрал более 80% голосов. Главной его сопернице Светлане Тихановской ЦИК отдал всего 10%.

«Если я уйду, моих сторонников будут резать!»

Итоги выборов в Беларуси отказались признать страны Евросоюза, США и ряд других государств. Поздравления с победой Лукашенко получил только от России и Сербии. Кстати, две эти страны направляют теперь в Беларусь своих военных. Названы сроки — с 10 по 15 сентября. Официальный повод — ежегодные совместные тактические учения «Славянское братство — 2020», которые пройдут на полигоне «Брестский» 38-й отдельной десантно-штурмовой бригады. Как заявили в Министерстве обороны Беларуси, на учениях подразделения отработают «вопросы совместных действий при выполнении задач по борьбе с терроризмом».

Несмотря на массовое несогласие белорусов с результатами выборов 9 августа (для большинства граждан республики Лукашенко уже не президент, они не признают его избрание на шестой срок подряд), оппозиция оказалась в тупике. Такое мнение высказывают западные эксперты. На протяжении последних 25 лет в лагере противников Лукашенко бесспорным считался тезис: если на улицы выйдут 100 тысяч, в них стрелять не посмеют. Второй тезис: массовые протесты такого масштаба решат вопрос смены власти сами собой. То есть Лукашенко уйдет в отставку или просто сбежит, как это сделал в 2014 году Виктор Янукович. Однако ни одно из этих убеждений не сработало. На улицы одного только Минска уже не раз выходили около 200 тысяч демонстрантов. И они готовы делать это и впредь. Но власти отвечают насилием и уступать не собираются. Все силовые структуры сохраняют лояльность режиму.

Во вторник, 8 сентября, Александр Лукашенко дал первое большое интервью после выборов. Он принял во Дворце независимости в Минске главного редактора RT Маргариту Симоньян, ведущего программы телеканала «Россия-1» Евгения Рожкова, главного редактора радиостанции «Говорит Москва» Романа Бабаяна и корреспондента российского «Первого канала» Антона Верницкого. Вот несколько самых ярких цитат из этой беседы, которые в полной мере отражают позицию Лукашенко в непростой для него ситуации.

Он полностью оправдывает насилие со стороны силовиков: «Это были первые горячие эмоции того времени. Омоновцев нельзя упрекать, потому что они защитили страну от блицкрига и действительно отстояли страну. Это мое единственное мнение».

Лукашенко снова обвинил «внешние силы» в организации акций протеста в стране. «За всем стоят, прежде всего, американцы, а действуют они через центры в Польше и в Чехии. Но есть причины и внутренние — это то, что в Беларуси выросло два новых поколения и сформировался небольшой класс буржуйчиков, которые хотят власти», — сказал он.

Он также твердо заявил, что не намерен вести диалог с оппозицией. «Я не буду разговаривать с Координационным советом оппозиции, потому что я не знаю, кто эти люди. Они никакая не оппозиция. Все, что они предлагают, — это катастрофа для Беларуси и белорусского народа. Они хотят разорвать все наши связи с братской Россией, хотят, чтобы у нас были платными образование и медицина…» — сказал Лукашенко.

При этом он неожиданно признал, что, вероятно, слишком долго находится у власти. «Да, возможно, я немного пересидел, возможно, меня показывают не только из телевизора, но и из утюга, и из чайника. Да. Но, действительно, только я сейчас могу защитить белорусов! Поэтому просто так не уйду. Я четверть века обустраивал Беларусь. Просто так все это не брошу. К тому же, если я уйду, моих сторонников будут резать!» — заявил Лукашенко.

Минск стремится изобразить членов Координационного совета трусами, которые бегут из страны, бросая на произвол судьбы протестующих

Идти на диалог с оппозицией он не намерен, при этом весь мир видит, что Лукашенко ее боится, отмечает BBC. И этот страх заставляет его оказывать жесткое давление на членов Координационного совета оппозиции. Сначала этих людей, которых Лукашенко «не знает», официально обвинили в попытке захвата власти, хотя никто из них не стремится к этому. Совет создан, чтобы обеспечить выполнение требований сотен тысяч протестующих: освободить всех политических узников и арестованных за последний месяц за участие в акциях, сформировать полностью новый ЦИК и избирательные комиссии на местах, провести внеочередные президентские выборы даже с участием в них Лукашенко в качестве одного из кандидатов, но в присутствии независимых международных наблюдателей, вернуть конституцию 1994 года, которая ограничивала нахождение одного человека на посту президента двумя сроками.

Все это не устраивает правящий режим. Членов Координационного совета либо арестовали, либо допросили в Следственном комитете Беларуси, либо заставили покинуть страну. Например, так поступили с Иваном Кравцовым и Антоном Родненковым. Их задержали в Минске утром 7 сентября, когда они пытались найти пропавшую без вести Марию Колесникову. Ее схватили прямо на улице неизвестные в масках и увезли. Ивану и Антону надели мешки на голову и доставили в наручниках сначала в Главное управление по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД, а затем — в департамент финансовых расследований Комитета госконтроля.

Об этом Кравцов и Родненков рассказали на пресс-конференции, которую они провели уже в Киеве 8 сентября. После «профилактической беседы» в Минске оппозиционеров увезли в микроавтобусах на белорусско-украинскую границу. По дороге к ним посадили Марию Колесникову. Ее забрали в здании КГБ Беларуси. «Считаю, что она была весь день в КГБ», — сказал Кравцов.

Когда кортеж из нескольких машин, одна из которых принадлежала Кравцову, заехал на нейтральную полосу, Антона Родненкова пересадили в автомобиль Кравцова, после чего привели и сопротивлявшуюся Колесникову. «Мы обсуждали это с Марией еще до задержания, она не хотела уезжать», — он.

Колесникову «затолкали на заднее сиденье». Она кричала, что никуда не поедет. Марии сунули в руки ее загранпаспорт. Она тут же порвала его на мелкие куски и бросила их на землю. Дверь в машине была заблокирована, поэтому Колесникова вылезла через окно и направилась в сторону белорусской границы.

Власти Беларуси официально не сообщают о местонахождении Колесниковой. По некоторым данным, ее удерживают в расположении Мозырского погранотряда в Гомельской области. Примечательно, что в своем интервью Лукашенко заявил, что Колесникову выбросили из машины ее же соратники Кравцов и Родненков, бежавшие в Украину.

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Подобные заявления являются частью попыток правящего в Беларуси режима дискредитировать представителей оппозиции в глазах общественности. Минск стремится изобразить членов Координационного совета трусами, которые бегут из страны, бросая на произвол судьбы протестующих.

Между тем, как сообщали «ФАКТЫ», в Евросоюзе намерены ввести санкции против 40 белорусских политиков, участвовавших в фальсификации результатов президентских выборов, а также тех, кто причастен к подавлению мирных протестов.

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