Германия отказалась передать России результаты проб Навального

В Германии не только не пытались создать совместную комиссию для медэкспертизы по отравлению Алексея Навального, но результаты проб российского оппозиционера передали не РФ, а экспертам Организации по запрещению химического оружия.

Об этом заявила представитель Министерства обороны Германии Арне Коллатц-Йоханнсен, отметив, что Россия является членом этой организации, передает ABC News.

Представитель немецкого Кабмина Мартина Фиц отметила, что Берлин не видит условий, при которых немецкая сторона должна передать России доказательства ее выводов по «делу Навального».

В свою очередь, глава российского МИДа Сергей Лавров заявил, что у РФ накопилось много вопросов к немецким коллегам по отравлению Навального. Его возмущает реакция Берлина на требования России и тон, которым сообщается информация об отравлении оппозиционера, передает «Интерфакс».

Напомним, в ООН призвали Россию расследовать отравление Навального и наказать виновных.





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