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Мир

"Недостаточно просто отрицать": в ООН призвали Россию расследовать отравление Навального

16:37 8 сентября 2020
Навальный

Отравление оппозиционера Алексея Навального, о котором заявили официальные власти Германии, нужно расследовать, а не просто отрицать. С таким призывом к России обратилась Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет.

Политик подчеркнула, что Навальный стал жертвой «серьезного преступления». По ее мнению, оппозиционер явно нуждался в «государственной защите», но не получил ее.

Представительница ООН отметила, что за последние 20 лет возросло количество случаев покушений на нынешних или бывших граждан России как внутри страны, так и за ее пределами.

При этом, по ее словам, огорчает и не поддается объяснению неспособность властей РФ во многих случаях привлечь виновных к ответственности и гарантировать правосудие жертвам или их семьям.

Бачелет напомнила, что нервно-паралитические или радиоактивные вещества такие как «Новичок» и полоний-210 являются сложными веществами, которые чрезвычайно трудно получить. В связи с этим возникает много вопросов, передает «Радио Свобода».

Напомним, в лаборатории Бундесвера нашли в организме оппозиционера Алексея Навального следы яда группы «Новичок». В России эту информацию подвергли сомнению, предложив Берлину создать совместную комиссию, которая бы провела медэкспертизу по отравлению Навального, но получили отказ от родственников оппозиционера.

Позже представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что «Берлин блефует» по поводу отравления Навального.









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