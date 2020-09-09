В Госдепе США отреагировал на насильственное изгнание из Беларуси оппозиционеров

Государственный секретарь США Майк Помпео, призывавший ранее президента Беларуси Александра Лукашенко к диалогу с оппозицией, отреагировал на насильственное изгнание лидеров протестов из страны.

Об этом главный дипломат Америки написал в своем Twitter, призвав еще раз освободить всех незаконно задержанных в ходе протестов.

«Глубоко обеспокоен сообщениями о похищении и попытке насильственного изгнания лидеров оппозиции в Беларуси. Мы призываем белорусские власти прекратить насилие в отношении мирных демонстрантов и освободить всех несправедливо задержанных, в том числе гражданина США Виталия Шклярова», — отметил госсекретарь.

Как известно, российского политтехнолога Виталия Шклярова белорусские спецслужбы считают «серым кардиналом политических кампаний» и подозревают в активной помощи мужу главной соперницы президента Александра Лукашенко на президентских выборах — Светлане Тихановской.

Ранее Шкляров, уроженец Гомеля, работал в предвыборном штабе Ангелы Меркель и Барака Обамы, а также тренировал штабы кандидатов в американские сенаторы. В России работал с командой Ксении Собчак. Теперь он также разделили печальную участь представителей белоруской оппозиции.

Напомним, утром 8 сентября в Государственном пограничном комитете Беларуси сообщили, что белорусские оппозиционеры Мария Колесникова, Антон Родненков и Иван Кравцов пересекли границу с Украиной. После этого стало известно, что Роднеков и Кравцов действительно в Украине, однако Колесникову задержали на территории Беларуси.

Оппозиционеры заявляют, что их силой вывезли из страны.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что члена белорусского Координационного совета оппозиции Ольгу Ковалькову, насильно вывезли на границу с Польшей, откуда она смогла добраться до Варшавы с помощью посла Польши в Беларуси. В итоге в настоящее время на свободе остаются только два члена президиума Координационного совета — Максим Знак и Светлана Алексиевич.

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