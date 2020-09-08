"Верните Машу": в Минске силовики жестоко задержали почти 60 участников акции в поддержку оппозиционерки Колесниковой (видео)

В Беларуси продолжаются акции протеста против фальсификации на президентских выборах и преследования инакомыслящих. Так, вечером 8 сентября в Минске возле Комаровского рынка, а также на проспекте Машерова состоялись задержания участников акции в поддержку Марии Колесниковой, которую власти накануне пытались выдворить из страны.

Об этом передает правозащитный центр «Вясна».

Акция проводилась под названием «Марш в поддержку репрессированных».

Сначала в ней участвовали преимущественно женщины. Впоследствии начали сходиться все больше людей.

Позже к площади приехали автозаки и полицейские макроавтобусы. Начались грубые задержания демонстрантов — мужчин и женщин.

Правозащитники приводят список задержанных — в нем на момент публикации было 58 фамилий.

В их числе — поэты Анна Комар и Сяржук Медведев, поэт и музыкант Влад Ленкевич, один из координаторов избирательного штаба Валерия Цепкало Иван Василюк.

Помимо Минска задержания проходят и в других Беларуси.

В частности, продолжают задерживать участников студенческих акций протеста.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что члены Координационного совета оппозиции Беларуси Антон Родненков и Иван Кравцов после прибытия в Киев провели брифинг, на котором рассказали, как силовики Лукашенко пытались выдворить их и оппозиционерку Марию Колесникову из Беларуси. По словам мужчин, их задержали сразу же, как только они покинули квартиру Колесниковой, после появления информации о ее исчезновении.

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