"Колесникову насильно затолкали на заднее сиденье": Родненков и Кравцов рассказали, как их выдворяли из Беларуси

Члены Координационного совета оппозиции Беларуси Антон Родненков и Иван Кравцов после прибытия в Киев дали брифинг, на котором рассказали, как силовики Лукашенко пытались выдворить их и оппозиционерку Марию Колесникову из Беларуси.

По словам мужчин, их задержали сразу же, как только они покинули квартиру Колесниковой, после появления информации о ее исчезновении. Как выяснилось, оппозиционерку похитили в центре Минска у Национального художественного музея — неизвестные посадили ее в микроавтобус с надписью «Связь» и увезли в неизвестном направлении. О ее исчезновении Родненков узнал от СМИ и стал выяснять, где находится Мария. Возле ее дома мужчин и задержали.

После нескольких переездов обоих мужчин привезли в Департамент по финансовым расследованиям Комитета государственного контроля Беларуси.

Кравцову предъявили документ о якобы его махинациях на предыдущей работе.

Неизвестные люди также интересовались возможностью вывоза Колесниковой за границу, объясняя это необходимостью деэскалации.

Около 23:00 обоих мужчин привезли в КГБ Беларуси. Позже выехали в сторону украинской границы на пункте Александровка. Оппозиционерам угрожали возбуждением уголовного дела.

Силовики заставили Кравцова и Родненкова записать видеообращение и предложили свой вариант текста, сошлись на более нейтральном варианте. Ролик записывали в лесу.

«Один мужчина в костюме держал светодиодную лампу, другой был в балаклаве и форме, мы под контролем еще двух замечательных людей создали несколько вариантов записей», — рассказал Кравцов.

В свою очередь Родненков добавил, что они согласились записать видеообращение, поскольку «ситуация была сложная».

Марию Колесникову подвели к авто уже на нейтральной территории. В этот момент силовики отдали оппозиционерам паспорта. Ивану Кравцову, которого посадили за руль, приказали не медлить и сразу трогаться.

Колесникову насильно затолкали на заднее сиденье. Она кричала, что никуда не поедет. Свой паспорт она порвала и выбросила в окно. После этого она открыла окно, вылезла из машины и пошла в сторону белорусской границы, уточнил Кравцов.

«После паспорта возникла пауза. Нас пытались задержать еще раз. И в какой-то момент к нам подошли уже нам известные люди. Из леса начал выезжать синий микроавтобус, и я нажал на газ. И мы выехали из сотрудников, которые нас окружали. Они устроили за нами погоню», — сообщил Кравцов.

Антон Родненков и Иван Кравцов считают, что их хотели отправить в Европу, чтобы показать, как «Запад якобы пытается дестабилизировать ситуацию в Беларуси». Сделать этого не удалось из-за отсутствия шенгенских виз. По словам Родненкова, он нашел в машине билеты: для него и Ивана Кравцова — в Турцию, а для Марии Колесниковой — через Вену в Мюнхен.

Напомним, Александр Лукашенко уже заявил, что «просит Украину вернуть» Родненкова и Кравцова, которые прорвали государственную границу и оказались на украинской территории.

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