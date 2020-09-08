Лукашенко отреагировал на «украинский инцидент» с Марией Колесниковой

Президент Беларуси Александр Лукашенко отреагировал на произошедшее с оппозиционеркой Марией Колесниковой, порвавшей свой паспорт, чтобы не быть насильно выдворенной с белорусской территории в Украину.

Так, в интервью представителям российским СМИ, прибывшим в Минск, он сказал, мол, Колесникова хотела бежать к сестре в Украину, и что он «как пограничник», считает, что ее задержали правильно. Об этом в своем Telegram-канале пишет российская пропагандистка Ольга Скабеева.

По информации «Белта», на встречу к Лукашенко приехали главред Russia Today Маргарита Симоньян, корреспондент «Первого канала» Антон Верницкий, ведущий программы «Вести» на телеканале «Россия 1» Евгений Рожков, главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в украинской Госпогранслужбе заявляли, что граждане Республики Беларусь Антон Родненков и Иван Кравцов находились на КПП и проходили контроль, а Мария Колесникова в пункты пропуска Украины для прохождения пограничного контроля не прибывала.

Фото с сайта https://www.belta.by.



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