Пропавшая соратница Тихановской нашлась в СИЗО Минска

В Беларуси продолжаются гонения на оппозиционеров. После выдворения члена Координационного Совета, доверенного лица Светланы Тихановской, Ольги Ковальковой, пропала еще одна член команды Тихановской Антонина Коновалова.

С ней потеряли связь сразу после заседания суда. Как выяснилось, женщину держат в изоляторе на Окрестина в Минске и обвиняют в уголовном преступлении.

Об этом сообщает Telegram-канал «Страна для Жизни».

«Адвокат получил информацию, что она задержана, причем на этот раз по уголовному делу», — говорится в сообщении.

Напомним, члены Координационного совета оппозиции Беларуси Антон Родненков и Иван Кравцов, которых ночью вывезли к украинской границе, прибыли в Киев. Они находятся в безопасности. Вместе с тем, оппозиционерка Мария Колесникова при попытке ее насильственного выдворения из страны порвала свой паспорт.

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