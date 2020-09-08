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Мир

Родненков и Кравцов уже в Киеве, Лукашенко просит их вернуть в Беларусь

18:00 8 сентября 2020
Родненков и Кравцов

Члены Координационного совета оппозиции Беларуси Антон Родненков и Иван Кравцов, которые ночью пересекли белорусско-украинскую границу, прибыли в Киев и связались со своими коллегами в Минске.

Об этом сообщает координационный совет в своем Telegram-канале.

Вместе с тем, Александр Лукашенко заявил ТАСС, что «просит Украину вернуть» Родненкова и Кравцова, которые находятся на территории Украины. По версии Лукашенко, они прорвали государственную границу.

Напомним, белорусская оппозиционерка Мария Колесникова, не пересекавшая границы Украины, при попытке ее насильственного выдворения из страны порвала свой паспорт.

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