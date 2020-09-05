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Мир

Соратницу Тихановской выгнали из Беларуси

22:42 5 сентября 2020
Ковалькова

Члена Координационного Совета Беларуси, доверенное лицо светланы Тихановской, Ольгу Ковалькову власть вынудила покинуть территорию республики.

Ковалькова сообщила на пресс-конференции в Варшаве, что пересекла ночью белорусско-польскую границу, передает TUT.BY.

Оппозиционерка заявила, что не планировала уезжать из страны. Ночью ее вывезли из изолятора временного содержания на Окрестина, где она отбывала 15 суток ареста, и отвезли на пограничный пункт «Брузги».

«Они приехали в изолятор, посадили в свою машину, надели капюшон, дали маску, положили на заднее сиденье и вывезли. Я не знала, куда мы едем, приехали на переход „Брузги“. Я прошла границу, они перевезли мои вещи, хотели подвезти. Но ехал автобус на Варшаву, и польские пограничники попросили польского водителя, чтобы меня подвезли. Меня узнал водитель, он следит за новостями, и сказал, что рад, что я на свободе. У меня при себе не было телефона, была только визитка польского посла Артура Михальского. Я ему позвонила, и он способствовал моему приезду в Варшаву», — рассказала Ковалькова.

Напомним, Тихановская, которая пообещала Лукашенко, что протесты против существующего режима будут вечными, призвала белоруссов выйти на Марш единства 6 сентября.

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