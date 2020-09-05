Фаворит президентской гонки назвал главную угрозу выборам в США

Кандидат от Демократической партии Джо Байден, опережающий на данный момент своего главного конкурента на выборах президента в Соединенных Штатах, назвал Россию главной угрозой волеизъявлению американцев.

Об этом он заявил в пятницу, 4 сентября, на встрече с журналистами в городе Уилмингтон штата Делавэр, пишет USA Today.

Отвечая на вопрос представителей прессы, является ли Китай большей угрозой, чем Россия, Байден ответил, что это не так.

«Нет, это не так, это не соответствует тем разведывательным брифингам, которые для меня проводились. В мире есть много стран, которые хотели бы дестабилизировать наши выборы, но Россия — среди тех, кто действует наиболее последовательно и никогда не отступает», — отметил демократ.

По словам кандидата, если какое-либо государство попробует осуществить любые «действия по делегитимизации американских выборов», это будет расцениваться как прямое покушение «на наш суверенитет».

«И я в качестве президента США прямо отвечу на это», — подчеркнул Байден.

Ранее Байден раскритиковал действующего американского лидера Дональда Трампа за игнорирование ситуации с Алексеем Навальным. Он выразил мнение, что нынешний президент не способен противостоять президенту России Владимиру Путину.

Напомним, что Россию неоднократно обвиняли во вмешательстве в выборы президента США 2016 года. Американские журналисты и чиновники утверждали, что русские хакеры похитили корреспонденцию демократов и опубликовали ее в интернете, а также пытались проникнуть в электронную систему подсчета голосов. Кроме того, Путина обвиняли в том, что он лично убедил Трампа в том, что в американские выборы вмешивалась Украина — в итоге это оказалось ложью.

Как известно, сенаторы от Демократической партии США обратились в августе к министру финансов Стивену Мнучину с требованием ввести новые санкции против России. В качестве предлога сенаторы назвали возможное желание России вмешаться в президентские выборы в США.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Джо Байден заявил о том, что его главный оппонент на предстоящих выборах Дональд Трамп является слишком «покорным» в отношениях с российским руководством. По его мнению, ни один из президентов США не играл такой покорной роли в отношениях с российскими лидерами, что является «не только опасным, но и унизительным».

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