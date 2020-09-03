Байден уходит в отрыв: кандидат от демократов опережает Трампа по популярности среди избирателей

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джозеф Байден, обвинивший нынешнего главу Белого дома Дональда Трампа в «покорности» Владимиру Путину, вновь увеличил отрыв по популярности от своего главного соперника на предстоящих в ноябре выборах.

Об этом свидетельствуют опубликованные в среду результаты социологического опроса, проведенного в период с 28 августа по 1 сентября службой SSRS по заказу телекомпании CNN.

Сообщается, что в ходе опроса респондентов спросили, какого политика они поддержали бы на президентских выборах, если бы волеизъявление состоялось сейчас. 51% ответили, что отдали бы свой голос Байдену. 43% сказали, что поддержали бы Трампа. Порядка 1% сообщили, что проголосовали бы за иного кандидата, а 2% признались, что не стали бы поддерживать ни одного политика. Остальные ответа не дали.

В соответствии с результатами опроса, проведенного SSRS с 12 по 15 августа, проголосовать за Байдена были готовы 50% респондентов, за Трампа — 46%. В июне поддержать демократа намеревались 55% опрошенных, республиканца — 41%.

Как отмечает CNN, по последним данным, в 15 американских штатах, которые имеют наибольшее значение с точки зрения исхода выборов, рейтинг Байдена в среднем составляет 50%, а Трампа — 45%.

В телефонном опросе SSRS участвовали примерно 1,1 тыс. человек по всей стране.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Джозеф Байден обещает в случае своей победы работать над предоставлением Украине летального вооружения. Также он обещает прекратить российскую агрессию в Украине.

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