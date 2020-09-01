Байден обвинил Трампа в "покорности" Путину

Заподозривший нынешнего хозяина Белого дома Дональда Трампа в неспособности справляться с работой президента кандидат в главы государства от Демократической партии США Джо Байден заявил о том, что его главный оппонент на предстоящих выборах к тому же является слишком «покорным» в отношениях с российским руководством.

Об этом он сказал в понедельник на митинге в Питтсбурге (штат Пенсильвания), пишет Defenseone.

«Мы видели сообщения о том, что российские силы атаковали американских солдат в Сирии, поранили наших солдат. Вы слышали хотя бы слово от Трампа? Он хоть палец поднял?» — заявил Байден.

Он добавил, что ни один из президентов США не играл такой покорной роли в отношениях с российскими лидерами, и назвал это «не только опасным, но и унизительным».

Байден также обвинил Трампа в том, что тот не обсуждал с российским президентом Владимиром Путиным тему о том, что военная разведка России предлагала вознаграждение связанным с террористами боевикам за нападения на американских солдат в Афганистане.

«Кремль устанавливал награды за головы американских солдат, и вместо того, чтобы указать Путину на то, что это недопустимо, что если они позволят себе дотронуться до американского солдата, последует расплата, президент США даже не поднимал эту тему в своих многочисленных телефонных переговорах», — заявил Байден. — Никогда еще американский президент не был столь услужлив по отношению к российскому лидеру. Это не просто опасно, это унизительно в глазах всего остального мира", — выразил мнение кандидат от демократов.

Ранее Байден обвинил брифинги разведки для Конгресса в попытке скрыть информацию о своих связях с Россией. По его словам, действующий глава государства надеется, что президент России Владимир Путин поможет ему переизбраться на еще один срок. Байден уверен, что Путин скроет ужасные провалы Трампа по выведению США из многочисленных кризисов.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Джо Байден пообещал в случае своей победы работать над предоставлением Украине летального вооружения. Также в качестве президента он намерен объяснить Кремлю, что Россия должна закончить свою агрессию и оккупацию Украины.

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