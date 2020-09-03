Отравление Навального веществом из группы «новичок»: Украина предложила ввести санкции против РФ

Министерство иностранных дел Украины считает отравление оппозиционного российского политика Алексея Навального химическим веществом из группы «Новичок» очередным «преступным актом российской власти.»

Соответствующее заявление опубликовала на сайте ведомства 2 сентября.

«Убеждены, что международное сообщество должно надлежащим образом отреагировать на эту бесчеловечную расправу Кремля над оппозиционным политиком», — сказано в сообщении.

В заявлении МИД отмечается, что только единодушная решительная позиция и осуждение цивилизованного мира, включая санкции, могут заставить власти России прекратить совершать преступления, грубо нарушая права человека.

Напомним, что утром 20 августа рейсовый самолет, на котором Навальный возвращался в Москву после поездки по Сибири, экстренно сел в Омске из-за вероятного отравления политика.

Навальный находился в токсикореанимации больницы скорой медицинской помощи № 1 в Омске без сознания, он был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Основным рабочим диагнозом Навального в российской больнице назвали нарушение обмена веществ. При этом житель Томска Павел Лебедев обнародовал видео с Навальным из самолета, на котором слышно, как оппозиционер кричит от боли.

Изначально российские медики не отпускали оппозиционера на лечение в Германию, однако позже дали разрешение на транспортировку — утром 22 августа Навального на самолете доставили в берлинскую клинику «Шарите».

24 августа немецкие врачи заявили, что Навального отравили. Клинические данные указывают на интоксикацию веществом из группы ингибиторов холинэстеразы. Конкретное вещество в «Шарите» не назвали. Также в клиники заявили, что состояние Навального по-прежнему тяжелое, он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Врачи не исключили «долгосрочных последствий его отравления».

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в среду, 2 сентября, лаборатория Бундесвера нашла в организме российского оппозиционера Алексея Навального следы нервно-паралитического боевого вещества, похожего по составу на «Новичок». Об этом сказано в заявлении представителя правительства Германии Штеффена Зайберта, которое 2 сентября опубликовано на сайте правительства. Официальный Берлин осудил покушение на оппозиционера, и потребовали от властей России объяснений.

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