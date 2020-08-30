Химик объяснил, почему отравителям не удалось убить Навального

Российский оппозиционер Алексей Навальный не умер после отравления, в связи с тем, что его отравители неправильно рассчитали дозу вещества, которое попало в организм политика.



Чтобы быть уверенными, что яд приведет к смерти, людям, отвечающим за операцию, нужно было взять большой запас отравляющего вещества, но тогда бы сразу стало ясно, что Навального отравили

Об этом пишет доктор химических наук Борис Жуйков.

«Отравителям Навального было очень трудно угадать дозу. Можно было дать с запасом в 30−100 раз больше, как в последнем случае с Литвиненко, но тогда вещество намного легче было бы обнаружить, к тому же могли пострадать и окружающие люди. Трудно было и угадать, когда будет введен антидот атропин. Очевидно, что действовали из соображения „уж как получится“. И смерть, и просто тяжелое отравление были вполне возможны», — цитирует ученого «Цензор.НЕТ».



Издание сообщает, что Жуйков ранее занимался анализом отравлений Александра Литвиненко и Скрипалей.



Литвиненко трижды пытались отравить полонием. При первой попытке разведчику попала только одна сотая часть от того количества, которое было введено впоследствии.

«Скорее всего, он бы все равно умер через полгода или год, но для отравителей введенная доза конечно оставалась неизвестной. Поэтому была вторая попытка, которая совсем не удалась: Литвиненко вообще не пришел пить заказанное для него вино, и неиспользованный полоний был утилизирован в номере Лугового отеля Sheraton. Третья попытка отравления 1 ноября была успешной, и там в Литвиненко попало громадное количество полония — раз в 30 больше, чем было достаточно для отравления. Таким образом, точно употребляемую дозу рассчитать невозможно. Это всегда палка о двух концах — чем больше вещества, тем надежнее, но тем и легче его потом обнаружить. А сколько отравляемый человек потребит заготовленного для него яда — тоже неизвестно», — пишет ученый.

Исследователь отметил, что против Навального применили «некий ингибитор холинэстеразы», а это все это фосфоро-органические вещества (в том числе, зарин, зоман, V-газы, «новичок»).

Он также уверен, что Россия никогда не признает причастность к отравлению Навального.

Напомним, в связи с отравлением Навального США намекнули России на новый пакет санкций.



299

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter