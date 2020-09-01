В Польше сравнили ситуацию в Беларуси с революцией

Массовые протесты в Беларуси можно сравнить с августом 1980 года в Польше, когда в Гданьске были подписаны соглашения, положившие начало мирной революции в истории страны и дальнейшим преобразованиям в ней.

Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, передает «Польское радио».

«Так же, как и мы, поляки, в августе 1980 года, они борются в августе 2020-го за свободу, демократию и суверенитет. Братья-белорусы, сейчас вы переживаете свой август, свой прилив солидарности. Мы с вами, польская солидарность с вами», — сказал Моравецкий.

Он также отметил гуманитарную помощь польского профсоюза бастующим рабочим Беларуси.

«Я желаю белорусскому народу, прежде всего, чтобы он сам мог принимать решения, опираясь на собственный выбор. Я хотел бы, чтобы белорусский народ как можно скорее вошел в семью свободных, демократических народов Европы», — добавил польский премьер.

Также Моравецкий добавил, что в его стране верят, что свободная, суверенная Беларусь в свое время станет частью европейских народов, и будет жить в гармонии и мире со всеми своими соседями.

«Именно такая Беларусь нужна большинству белорусов», — подчеркнул премьер Польши.

Напомним, ни одна из стран Евросоюза не признает результаты выборов президента Беларуси. По словам канцлера ФРГ Ангелы Меркель, голосование не было ни справедливым, ни свободным.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в Беларуси оппозиция заявила о создании новой политической партии, которая начнет борьбу мирными методами с правящим режимом.

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