В Минске женщины вышли на марш солидарности: ОМОН подогнал автозаки (видео)

В Минске в субботу, 29 августа, проводится Женский марш солидарности. Акция началась в 16:00 на площади Победы, а ее участниками стали несколько тысяч человек. Напомним, только 26 августа в Минске задержали более 200 человек.

Как сообщает Еврорадио, женщины вышли в центр города в одежде белого и красного цвета, а в руках держали цветы.

Идя маршем по проспекту Независимости под бело-красными зонтиками, они скандировали «Саша, ты уволен!».

Тем не менее силовики все же начали задержания – первыми жертвами ОМОНа стали присоединившиеся к акции мужчины.

Напомним, президент России Владимир Путин попытался поставить точку в противостоянии в Беларуси, назвав выборы состоявшимися, а Лукашенко — избранным президентом.



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