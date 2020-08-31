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Мир

В Беларуси оппозиция заявила о создании новой политической партии

23:52 31 августа 2020
Мария Колесникова

На фоне проходящих в Беларуси массовых протестов против фальсификации результатов президентских выборов и применения насилия при разгоне мирных шествий представители оппозиции решили создать новую политическую партию «Вместе».

О таком шаге заявила член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова.

«Я, Мария Колесникова, и члены штаба Виктора Бабарико сегодня объявляем о создании политической партии „Вместе“. <…> В ближайшее время будут поданы документы на регистрацию. Мы объединимся и будем еще сильнее», — сказала она в видеообращении.

По словам Колесниковой, в настоящее время перед белорусским обществом появляются новые вызовы и запросы, и на них необходимо реагировать. Страна находится в политическом и социально-экономическом кризисе, и нужно искать выход из него.

«Сотни и тысячи белорусов, талантливых профессионалов, готовы брать на себя ответственность и строить вместе новую Беларусь», — заявила Колесникова.

В видеообращении также был продемонстрирован ролик с участием белорусского оппозиционера Виктора Бабарико, который находятся сейчас в СИЗО КГБ Белаурси. В ролике, записанном, предположительно, до ареста, он говорит о необходимости создания «организационной формы», где были бы объединены все сторонники оппозиции. По словам Бабарико, в задачи этой организации должны войти проведение конституционной реформы, работа над улучшением экономической обстановки, а также предоставление людям «возможности проявлять свою гражданскую позицию».

Ранее в понедельник член президиума Координационного совета Павел Латушко заявил, что совет необходимо юридически зарегистрировать как общественное движение, чтобы избежать обвинений в «нелегитимности» структуры.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что, по мнению российского политолога Лилии Шевцовой, причиной протестов в Беларуси стала попытка жителей страны избавиться от «советскости» — путь, через который давно прошли в других странах бывшего Советского Союза. По мнению Шевцовой, Беларусь своей драмой завершает распад СССР.

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