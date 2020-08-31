Завершается распад СССР: названа вероятная причина протестов в Беларуси

Причиной протестов в Беларуси стала попытка жителей страны избавиться от «советскости» — путь, через который давно прошли в других странах бывшего Советского Союза.

Об этом написала в своем блоге российский политолог Лилия Шевцова, передает Гордон.

«Беларусь своей драмой завершает распад СССР. Именно белорусы ставят в этом процессе точку, размораживая остатки советскости. Белорусский протест стал событием, к которому ни Запад, ни Россия оказались не готовы. Беларусь показала, что конфликт между единовластием и его выборной легитимацией можно разрешить, отказавшись либо от выборов, либо от единовластия. Иначе страну будет штормить», — написала она.

По словам политолога, Беларусь стала тестом «для Запада как глобального проекта, защищающего демократические ценности».

«Запад тест провалил. Лишь бы не повторить украинский сценарий, лишь бы не спровоцировать Россию — эти страхи сформировали западную реакцию на Белорусский Август. Дело не только в лицемерии западных элит. Дело в западной модели, которая требует разрешения конфликта через компромиссы. Но эта модель не способна разрешить конфликт общества с диктатором, если он не готов отступить. Более того, Запад не готов к конфронтации с ядерным государством, которое смотрит на мир через призму баланса сил и сдерживания», — считает Шевцова.

По мнению политолога, Россия выбрала сценарий сохранения Беларуси в сфере своего притяжения при сохранении действующего президента Беларуси Александра Лукашенко.

«Кремль счел возможным застолбить свою позицию „главного“ по региону. Настроения в России, судя по тому, что 57% наших респондентов поддерживают Лукашенко и только 25% положительно относятся к протестующим (опрос „Левада-центра“), подкрепляют кремлевский выбор. Путин развеял сомнения: Москва Лукашенко не сдает. Пока!» — отметила Шевцова.

Напомним, что 27 августа в интервью одному из телеканалов Владимир Путин заявил о создании резерва силовиков для помощи властям Беларуси, а также о том, что позиция РФ в отношении событий в Беларуси более нейтральная, чем у других стран, которые, по его мнению, пытаются вмешаться в происходящее.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская намерена сформировать в стране временное правительство на основе действующего, а также возобновить действие конституции 1994 года, лишив Лукашенко части полномочий.

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