Путин не торопится отправлять войска в Беларусь: названа причина

Кремль пока не видит смысла вводить войска в Беларусь, в которой проходят массовые акции протеста против президента Лукашенко.

Пока речь о переброске резерва российских силовиков на территорию Беларуси не идет. Об этом, как сообщает ТАСС, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Президент России всячески подчеркивал, что речь идет только о крайней ситуации, если экстремистские элементы перейдут к прямой дестабилизации. Сейчас мы видим, что положение дел под контролем, поэтому сейчас нет смысла говорить об этом», — сказал Песков.

По его словам, учитывая обязательства России по договорам о Союзном государстве и ОДКБ, Путин сможет ввести войска в Беларусь без согласия Совета Федерации.

Как сообщалось ранее, стала известна главная причина акций протеста в Беларуси.

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