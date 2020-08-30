Путин пригласил Лукашенко в Кремль: что об этом известно

Президент Беларуси Александр Лукашенко в воскресенье, 30 августа, провел очередной телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным. Напомним, накануне тот в очередной раз назвал его законно избранным президентом страны.

Как сообщил государственный телеканал «Беларусь-1», во время беседы обсуждались «актуальные вопросы» и ситуация в Беларуси.

В Кремле, в свою очередь заявили, что Путин поздравил Лукашенко с днем рождения и пригласил собеседника на встречу в Москву.

«Путин и Лукашенко подтвердили обоюдный настрой на дальнейшее укрепление союзничества и расширение сотрудничества по всем направлениям», — сказано в заявлении.

Точная дата визита Лукашенко в Кремль не называется. Ожидается, что встреча состоится в ближайшие недели.

Отметим, на 14:00 в Минске запланировано начало оппозиционного Марша, участники которого хотят сделать подарки Лукашенко ко дню его рождения.

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