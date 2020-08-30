Путин пригласил Лукашенко в Кремль: что об этом известно
Президент Беларуси Александр Лукашенко в воскресенье, 30 августа, провел очередной телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным. Напомним, накануне тот в очередной раз назвал его законно избранным президентом страны.
Как сообщил государственный телеканал «Беларусь-1», во время беседы обсуждались «актуальные вопросы» и ситуация в Беларуси.
В Кремле, в свою очередь заявили, что Путин поздравил Лукашенко с днем рождения и пригласил собеседника на встречу в Москву.
«Путин и Лукашенко подтвердили обоюдный настрой на дальнейшее укрепление союзничества и расширение сотрудничества по всем направлениям», — сказано в заявлении.
Точная дата визита Лукашенко в Кремль не называется. Ожидается, что встреча состоится в ближайшие недели.
Отметим, на 14:00 в Минске запланировано начало оппозиционного Марша, участники которого хотят сделать подарки Лукашенко ко дню его рождения.224
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter