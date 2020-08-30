Накануне марша в день рождения Лукашенко в центр Минска стягивают колонны спецтехники (фото, видео)

В столице Беларуси, где оппозиция готовится провести Марш мира и независимости, приуроченный ко дню рождению Александра Лукашенко, силовики начали перекрывать доступ к стеле «Минск — город Герой» и к проспекту Независимости. Об этом свидетельствуют фото и видео, опубликованные Telegram-каналом TUT.by.

Тем временем главный «рупор» оппозиции, Telegram-канал NEXTA анонсировал сбор протестующих на площади Независимости и на одноименном проспекте.

«Минск, 14.00. Собираемся на Площади Независимости (и на проспекте). Как всегда зовём всех соседей, родных, друзей и близких. ВЫХОДИТ КАЖДЫЙ! Предлагаем взять с собой цветы, а также захватить креативные рукотворные подарки для Лукашенко. Пускай узурпатор посмотрит, что подарят ему беларусы на День рождения (фото самых интересных будут опубликованы)», — говорится в призыве.

Кроме этого, аналогичные подарки президенту готовятся оставить и в центре других городов страны.

Напомним, 29 августа в Минске состоялся женский Марш солидарности.

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