Путин признал Лукашенко избранным президентом Беларуси и вспомнил о Боге

Президент России Владимир Путин заявил, что президентские выборы в Беларуси, которая охвачена протестами, состоялись.

«Мы исходим из того, что выборы состоялись. Я сразу это сделал. Мы признали их легитимность. Я поздравил Александра Григорьевича Лукашенко с победой на этих выборах», — сказал он, сообщают российские СМИ.

Хозяин Кремля отметил, что в мире вообще не существует «ничего идеального».

«Ни в политике, ни в экономике, ни в социальной сфере — где угодно. Даже в природе нет ничего идеального, хотя это наиболее совершенная, Богом созданная сфера», — сказал он.

Путин заявил, что отказ БДИПЧ ОБСЕ от наблюдения за выборами в Беларуси наводит на мысль о том, что позиция по этому плебисциту была заготовлена заранее.

«Белорусские власти пригласили БДИПЧ ОБСЕ принять участие в контроле над выборами. Что же они не приехали? И это сразу нас наводит на мысль о том, что уже была, собственно говоря, заготовлена позиция по результатам этих выборов. Поэтому кто-то может сомневаться в результатах, но у меня есть все основания сомневаться в том, что те, кто сомневаются, были абсолютно честны», — сказал президент РФ.

Как писали «ФАКТЫ», в Беларуси продолжаются масштабные протесты, которые начались после оглашения предварительных результатов президентских выборов. Тогда десятки тысяч белорусов вышли на акции протеста против фальсификации итогов их волеизъявления. Люди не поверили официальным результатам. Они знали, что очень многие голосовали за оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую, которая, согласно официальным результатам, проиграла президентские выборы.

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