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«З темою нацизму переборщили»: у кремлі не знають, як вийти з війни з Україною

18:28 22 квітня 2022
Кремль

Російська пропаганда настільки «накрутила» суспільство через широкомасштабне вторгнення в Україну, що тепер у внутрішньополітичному блоці адміністрації президента росії дійшли висновку — на даний момент немає «хороших піар-сценаріїв виходу» з війни, які не призвели б до падіння рейтингу влади.

Про це пише «Медуза», посилаючись на джерела, близькі до АП. Одне з них зазначило, що такі сценарії почали опрацьовувати кілька тижнів тому. Не знайшовши нічого придатного, пустили все на самоплив і не стали готувати громадську думку до можливих переговорів та мирної угоди.

Джерела стверджують, що у кремлі впевнені, що більшість росіян серйозно сприймають війну як «боротьбу з нацистами та нацизмом». Це показують закриті соціологічні опитування, якими користується російська влада. При цьому жодних достовірних незалежних даних, що підтверджують гіпотезу про «войовничу більшість» росіян, немає. Багато вчених наголошують: в умовах пропаганди, цензури та репресій такі дослідження навряд чи відображають реальність.

Однак у кремлі побоюються «можливого невдоволення» відступом військ і переговорами. Це нібито може вилитися навіть у вуличні протести. Цю гіпотезу співрозмовники «Медузи» пояснюють тим, що російська пропаганда «переборщила із нагнітанням теми нацизму» в Україні: «Це надто сильні тригери, це пожвавлення пам'яті про Велику Вітчизняну, коли воювали з нацистами. Цю пам'ять пестували надто довго».

При цьому публічно співробітники АП підтримують цю риторику, оскільки вважають, що з громадською думкою «сперечатися пізно», а воювати все одно доведеться до якогось результату, який можна оголосити «перемогою».

Раніше Кейр Джайлз, експерт з питань безпеки, що стосується росії та її армії, стверджував, що путін може оголосити «перемогу» будь-якої миті. За його словами, оголошене росією в односторонньому порядку припинення війни може змусити західних партнерів України підштовхнути Київ наслідувати приклад кремля, чому президент України Володимир Зеленський, можливо, не зможе протистояти.

Фото Pixabay

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