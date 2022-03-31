В росії, яка понад місяць тому розпочала широкомасштабне вторгнення в Україну, розраховували швидко і «силами спецоперації» захопити Київ, проте до кінця березня російське військове керівництво остаточно змирилося з тим, що цього не станеться.

Про це пише «Медуза», посилаючись на три джерела, близькі до адміністрації путіна і двох співрозмовників, близьких до уряду.

Джерела стверджують, що у путін та його військові не очікували такого опору від українців. Отже вже на початку березня риторика джерел видання почала змінюватися, а наразі найімовірнішим сценарієм називають взяття Донбасу під повний контроль. Саме невдачами на фронті пояснюють пом'якшення російської позиції під час переговорів.

А вже наприкінці березня урядовці показали господареві Кремля викладки щодо стану російської економіки — одне з джерел вважає, що «хоч якось нормально жити країна під такими санкціями не зможе».

«Йдуть наради з різних галузей приблизно одного змісту: на старих запасах можна протриматися кілька місяців. Що буде потім, якщо не буде знято хоч якісь санкції, не зрозуміло нікому. Точніше, ясно, що все буде дуже погано. Почнуться інфраструктурні проблеми, проблеми з транспортом», — зазначило джерело, близьке до федерального кабінету міністрів. Водночас люди, близькі до адміністрації президента росії, стверджують, що путін ще не ухвалив остаточного рішення щодо того, що робити далі.

Так, на нараді в АП, зокрема, обговорювалося, як пояснити росіянам (згідно з результатами опитування, дії путіна в Україні підтримали близько 80 відсотків респондентів. — Авт.) можливі переговори щодо миру з Україною. Схоже, що «дієвих стратегій пояснення не знайшлося». «У топку паровоза накидали стільки вугілля, його відразу зупинити не вийде», — сказав на нараді один із політтехнологів.

Люди, близькі до АП, побоюються, що розчарування «патріотичної громадськості» може бути дуже великим: «Умовно, для них це як перегляд серіалу зі спойлером: в останній серії візьмуть Київ. А тут у середині серіалу якісь переговори і вже, здається, ніякого Києва».

Видання стверджує, що близькі до влади політтехнологи отримали завдання подумати про «нову ідеологію для країни», про «якусь нову національну ідею»: «У якомусь вигляді мир все одно буде, і люди ставитимуть запитання: а заради чого це було? Київ не взято, більшість санкцій не знято, жити при них погано. Навіщо це все терпіти? Цю порожнечу треба буде заповнити, щоб її не заповнив ще хтось».

Нагадаємо, що на нещодавніх переговорах у Стамбулі російська делегація вже не згадувала про «денацифікацію» та «демілітаризацію» України, на чому наполягала на самому початку війни.

Фото Pixabay

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