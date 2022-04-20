Дальнобійна артилерія, протикорабельні ракети та літаки: Захід передає Україні потужну зброю

Партнери України у відповідь на заклики керівництва нашої держави надати ЗСУ зброю, ухвалили рішення про передачу деяких видів необхідного українському війську озброєння.

Як повідомляє «Голос Америки», президент США Джо Байден повідомив журналістам після дистанційної розмови з британським прем'єром Борисом Джонсоном, очільником канадського уряду Джастіном Трюдо та іншими західними лідерами 19 квітня, що артилерія буде включена до наступної партії допомоги, яку американське керівництво направить Києву. За словами Джастіна Трюдо, Канада поставить важку артилерійську зброю та докладніше про це повідомить пізніше.

Україна вже отримала додаткову партію військових літаків та запчастин для ремонту. Про це повідомляв представник Міністерства оборони США Джон Кірбі. Щоправда, за його словами, Америка не була серед країн, які надали Києву засоби військової авіації. Тим часом у командуванні Повітряними силами ЗСУ повідомили, що літаки не отримували, були надані авіаційні запчастини та комплектуючі.

Очікується, що 20 квітня США відправить до семи літаків з допомогою із затвердженого раніше пакету у розмірі 800 мільйонів доларів. Йдеться про 11 вертольотів Мі-17, 300 безпілотників Switchblade, 18 гаубиць та захист від хімічних атак. Також пакет американської допомоги включає 200 бронетранспортерів M113, 10 протиартилерійських радарів, 500 протитанкових ракет Javelin та 30 000 комплектів бронежилетів та касок.

А видання ZN.ua із посиланням на ВВС пише, що Великобританія передасть Україні протикопрабельні ракети Brimstone. Такі раніше використовувалися британськими військами у Лівії та Сирії. Вони використовуються проти наземних і морських цілей, що швидко рухаються.

Нагадаємо, що раніше в Європарламенті закликали ООН вимагати від росії надати гуманітарний коридор з Маріуполя .

Ілюстративне фото зі сторінки посольства США в Україні

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