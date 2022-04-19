В Європарламенті закликають ООН вимагати від рф надати гуманітарний коридор з Маріуполя

Організація Об'єднаних Націй, а також лідери США та країни Європи повинні докласти всіх зусиль для тиску на росію з метою забезпечення гуманітарного коридору для виходу цивільних та поранених військових з Маріуполя. Про це заявив депутат Європейського парламенту від Франції Рафаель Глюксман.

«Жінки та діти в укриттях Маріуполя без їжі, ліків та одягу — цілі росіян. Їх просто бомблять, це м'ясорубка, подібна до тієї, яку ми бачили в Бучі. Усі зусилля лідерів США та Європи мають бути зосереджені на забезпеченні гуманітарного коридору для виходу цивільних та поранених військових. Коридор на підконтрольну Україні територію, а не до росії, жодних маніпуляцій на цю тему, щоб ці люди просто не були викрадені», — заявив політик.

«Так, росіяни вже відкидали пропозиції щодо евакуації цивільних, але тепер має втрутитися ООН і принаймні докласти всіх зусиль, щоб забезпечити гуманітарний коридор. Якщо росіяни заблокують такі спроби, вони вкотре розпишуться у своїх злочинах проти людяності та військових злочинах. ООН і всі ми повинні вплинути на Москву, щоб зробити все, що можна, для порятунку людей у Маріуполі», — зазначив французький європарламентарій.

«Те, що творять росіяни в Маріуполі, — це ганьба для всього демократичного світу, тисячі безневинних людей убиті, й ми нічого не зробили, щоб зупинити це, минуло стільки часу, а Україна все ще не має необхідного озброєння», — підсумував Рафаель Глюксман.

Нагадаємо, 18 квітня віцепрем'єр-міністр — міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук виступила з вимогою до військово-політичного керівництва росії відкрити гуманітарні коридори з Маріуполя.

Окремо, наголосила Верещук, Україна вимагає термінового гуманітарного коридору з території комбінату «Азовсталь» для жінок, дітей та інших цивільних осіб.

За її словами, відмова росії відкривати зазначені гуманітарні коридори буде у майбутньому підставою для притягнення всіх причетних осіб до кримінальної відповідальності за військові злочини.

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