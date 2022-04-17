Скільки людей врятувалось з крейсера «Москва»?

Поки Міністерство оборони рф заявляє, що весь екіпаж знищеного силами ЗСУ російського крейсера «Москва» «повністю евакуйований», наші військові журналісти проводять власні розслідування. Зокрема Антон Павлушко з «InformNapalm» порахував, на відео, яке опублікували ЗМІ рф, бракує 250 членів екіпажу.

«Росіяни вчора виклали пафосне відео, на якому главком ВМС росіян Ніколай Євмєнов зустрівся з особовим складом крейсера «Москва». Але є одне але — на хвилинному відео з багатьох ракурсів видно десь максимум половину всієї команди. А де інші? По-перше, де було зроблено відео? Місто Севастополь згадано, далі плац з будинками в зелено-білу смужку + бюсти військових в ряд пофарбовані з золотий колір. Де таке є? По цих ознаках легко знайти це місце — мова йде про плац 810-ї окремої бригади морської піхоти МО РФ, в/ч 13140. Це Гагарінський район Севастополя, вулиця Козача. Бачимо плац, поділений на намальовані коробки. Звідки ведеться зйомка? На одному з відео видно будинок з утепленим останнім поверхом — утеплення біле, сам будинок жовтий. Там тільки один такий вид з плацу на Козачу вулицю 6, 4-й під'їзд. На відео видно, що офіцери в кашкет/фуражках стоять спочатку на рівні 8−9-го вікна першої будівлі. Це десь після 1−2 вікна після стенду з плакатами. Далі на відстані метр починається коробка з матросами — вони у пілотках. Весь стрій розтягнувся десь на 3 намальовані на плацу коробки + 2 відстані між ними. Або просто рахувати по вікнах на будівлі. Виходить десь 65−70 метрів. Візьмемо одразу 70 метрів — матросом більше, матросом менше. Ширина людини (40−45 см) + одяг (+5 см) + відстань (+5/10 см). Виходить десь 50−60 см. Візьмемо в середньому 55 см. Отже, в одній шерензі стоять 70/0,55 = приблизно 127 людей. Вони стоять у дві шеренги — маємо приблизно 127*2 = 254 солдата та офіцера з підбитого крейсера «Москва», що зібрались на зустріч з главкомом ВМС РФ. Це я ще дуже оптимістично порахував і спеціально взяв такі показники, щоб ніхто не жалівся, щоб я їм десь не додав. Виходимо з того, що на відео дійсно команда з крейсера «Москва», а не якісь актори. Але повна команда крейсера (в надводному стані) — 510 членів команди. Це мінімальні показники. Знехтуємо новинами про якісь там десанти і Ко. Отже, кудись поділись ще десь 250 членів команди. Чому їх не було на плацу? Частина «зниклих» 250 може бути у шпиталях. Були чутки чи то про 14 поранених, чи то про 14 швидких, які забирали поранених. Але вже зрозуміло, що мова йде про сотні загиблих російських моряків з крейсера «Москва».

Крім того, журналістам «Схем» вже вдалося встановити особу одного загиблого мічмана «Москви» — Івана Вахрушева, який служив у п'ятій бойовій частині, що відповідала за експлуатаційну безпеку корабля. Користувач «Вконтакте» на прохання «Схем» звернувся до Варвари Вахрушевої, яка підтвердила, що її чоловік загинув в результаті затоплення крейсера.

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