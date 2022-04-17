Знищення крейсера «Москва»: західні експерти пояснили, чи зможе росія його замінити

Російський крейсер «Москва» затонув у Чорному морі, і це факт. Росія змушена була визнати це, хоча кілька разів офіційна інформація змінювалася кардинально. Загибель флагмана Чорноморського флоту викликала шквал емоцій як в Україні, так і у РФ. Агентство Reuters підготувало тверезий аналіз цієї події, ґрунтуючись на думці західних експертів.

Які можливості втратила Росія зі втратою крейсера «Москва»?

Росія має потужну систему ППО в Криму, яку вона захопила в України у 2014 році, проте «Москва» була здатна забезпечувати мобільний протиповітряний захист для всього Чорноморського флоту РФ, причому на великій відстані. Крім того, крейсер являв собою плавучий командний та контрольний центр. Його втрата значно знижує протиповітряний захист флоту, особливо на далеких відстанях.

Чи здатна втрата крейсера змінити хід війни?

Навряд чи. Однак Міністерство оборони Великобританії вважає, що втрата такого корабля змусить Росію переглянути позиції свого флоту в Чорному морі. Американські офіційні особи за умов анонімності заявили, що загибель «Москви» безумовно має велике символічне значення і ставить під питання боєздатність всього російського флоту, проте вона не вплине серйозно на перебіг військових дій. Річ у тім, що Росія досі серйозно не залучила свої військово-морські сили у нинішньому конфлікті. Бойові кораблі використовувалися дуже обмежено. Вони лише завдавали випадкових поодиноких ударів і постачали наземні війська на півдні України. Росія, як і раніше, зберігає перевагу на морі. Крім того, крейсер «Москва» був оснащений зброєю для знищення ворожих кораблів. В України, як відомо, таких майже не лишилося.

Чи змінить Росія свою тактику?

Так, змінить, але трохи. І це навряд чи матиме велике значення. Після того, як на крейсері «Москва» почалася пожежа, спричинена, як вважають американські офіційні особи, успішною атакою українських військових, п'ять російських бойових кораблів у північній частині Чорного моря швидко відійшли подалі від берега, приблизно на 80 морських миль. Проте, вважають американські експерти, ці кораблі все ще знаходяться на відстані, яка дозволяє їм і надалі завдавати ударів по території України. При цьому самі кораблі стали менш уразливими для українських ракет. Інститут дослідження війни (ISW) у Вашингтоні вважає, що здатність українських військових завдавати ракетних ударів по російських бойових кораблях у Чорному морі змусить командування російським флотом залучити додаткові засоби ППО та інший захист.

Чи грав крейсер «Москва» важливу роль у війні?

Його роль не зовсім очевидна, проте деякі аналітики кажуть, що корабель мав надати підтримку передбачуваній висадці морського десанту в Одесі. Вона досі не була вжита, оскільки українські військові чинять успішний опір на суші. Загибель крейсера, можливо, означає зменшення ймовірності того, що Росія почне таку операцію, що дозволяє Україні провести перегрупування своїх сил.

Чи може Росія легко замінити крейсер «Москва»?

Ні. РФ має лише два кораблі такого ж класу — «Маршал Устинов» та «Варяг». Перший є частиною Північного флоту, другий — Тихоокеанський. Туреччина, яка контролює доступ у Чорне море через Босфор, не дозволить цим крейсерам пройти через протоку, доки триває війна.

Чи було на крейсері «Москва» якесь унікальне озброєння?

Ні. Він був оснащений протикорабельними ракетами та ракетами «земля-повітря». Проте на крейсері не було російських крилатих ракет останнього покоління «Калібр» чи гіперзвукових ракет.

Наскільки сучасним був крейсер «Москва»?

Його важко назвати сучасним кораблем. Крейсер розробили у СРСР у 70-ті роки, тобто за часів холодної війни. Створювався він для знищення американських авіаносців. Був спущений на воду майже 40 років тому. Корабель пройшов дорогу модернізацію і, за даними британської розвідки, повторно заступив на бойове чергування лише у 2021 році. Попри модернізацію, частина обладнання на ньому була морально застарілою.

Наскільки важким ударом по військовій гордості Росії є загибель крейсера «Москва»?

Це справді велика втрата, оскільки корабель, попри свій вік, був символом Чорноморського флоту, що базується в Криму, та військовою гордістю РФ. Це найбільший російський бойовий корабель, потоплений під час військових дій з 1941 року, коли Німеччина знищила у Кронштадті «Марат». В ISW наголошують, що знищення крейсера є «головною пропагандистською перемогою України» на даному етапі. Західні експерти впевнені, що загибель Москви приведе до серії відставок старших офіцерів Чорноморського флоту.

Фото з Вікіпедії

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