Заборона на постачання вугілля та захід суден у порти Європи: що передбачають нові антиросійські санкції ЄС

Рада ЄС затвердила п’ятий пакет економічних і персональних санкцій проти Росії через її війну проти України. Про це повідомляє Telegram-канал Верховної Ради.

Пакет включає низку заходів, спрямованих на посилення тиску на російський уряд та економіку, а також на обмеження ресурсів Кремля для агресії, серед яких:

заборона з серпня 2022 року на закупівлю, імпорт або перевезення вугілля та інших твердих викопних видів палива в ЄС, якщо вони походять з Росії або експортуються з Росії (нині імпорт вугілля в ЄС становить 8 мільярдів євро на рік);

заборона надавати доступ до портів ЄС суднам, зареєстрованим під прапором Росії. Винятки надаються для сільськогосподарської та харчової продукції, гуманітарної допомоги та енергетики;

заборона будь-яким російським та білоруським автотранспортним підприємствам перевозити вантажі автомобільним транспортом в межах ЄС, у тому числі транзитом. Винятки надаються для фармацевтичної, медичної, сільськогосподарської та харчової продукції, а також для автомобільного транспорту в гуманітарних цілях;

розширення переліку заборон на експорт за рахунок реактивного палива, квантових комп’ютерів та передових напівпровідників, високоякісної електроніки, ПО, імпорту деревини, цементу, добрив, морепродуктів.

Рада ЄС також вирішила накласти санкції на компанії, чиї продукти чи технології відіграли роль у вторгненні, ключових олігархів та бізнесменів, пропагандистів, а також членів сімей осіб, які вже потрапили під санкції. Крім того, накладено повну заборону на транзакції з чотирма ключовими російськими банками — віднині вони підлягають заморожуванню активів і таким чином повністю відрізані від ринків ЄС.

«Ці останні санкції були прийняті після звірств, скоєних російськими збройними силами в Бучі та інших місцях під російською окупацією. Мета наших санкцій — зупинити безрозсудну, нелюдську та агресивну поведінку російських військ і дати зрозуміти особам, які приймають рішення в Кремлі, що їхня незаконна агресія дорого їм коштуватиме», — прокоментував рішення глава європейської дипломатії Жозеп Боррель.

Нагадаємо, раніше експерт розповів, які санкції до країни-агресора можуть стати дієвішими за нафтове ембарго, на яке не може зважитися Захід.

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