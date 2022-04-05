«Може бути кілька видів онкологій»: стали відомі нові подробиці хвороби путіна

Агресія, депресія і навіть панічні атаки, до яких схильний кремлівський фюрер владимір путін, і якого вже прокляли українські мольфарки, можуть бути наслідком важкої хвороби та її лікування. Про це в коментарі російській журналістці Юлії Латиніній заявив російсько-ізраїльський підприємець і громадський діяч Леонід Невзлін, посилаючись на думку відомих ізраїльських лікарів.

«Я прочитав про розслідування „Проекту-2“ і поговорив із ізраїльськими лікарями, яким я довіряю. І загальне враження таке, що те, що ми сприймали як ботокс, насправді наслідки дії стероїдів. І дуже тривала дія стероїдів. І це багато що пояснює. Стероїди — це гормональні препарати, що застосовуються у різних випадках, в онкологіях, як доповнення до хіміотерапії, вони застосовуються при аутоімунних тяжких захворюваннях та ін. Судячи з усього, на думку лікарів, Володимир Володимирович дуже давно перебуває під дією стероїдів і вони не можуть точно пояснити чому. Навіщо в наш час використовувати таку кількість стероїдів, якщо є сучасніші методи лікування? Але це може бути пов'язане із природою його захворювання. Це може бути онкологія і стероїди використовуються, зокрема, щоб потім не було рецидиву», — каже Невзлін.

Він додає, що це може бути кілька видів онкологій, зокрема щитовидної залози. Але це можуть бути й наслідки інших, наприклад, раку простати, який був пролікований або прооперований кілька років тому і зараз підтримується курсами стероїдів, а також інші форми онкології, зокрема, пов'язані з кров'ю.

Невзлін також зазначає, що саме наслідки стероїдів можуть бути відповіддю на питання, чому Путін сидить у бункері та проводить зустрічі за 6-метровим столом.

«Якщо виходити з того, що стероїди, а не ботокс, а є ще ознаки, що це саме стероїди, тому що дія ботоксу може закінчуватися, а стероїди накопичуються. Лікарі також кажуть, що такий довгий час прийом стероїдів повинен був викликати різноманітні ускладнення фізіологічного і органічного типу. І він дійсно повинен бути в бункері, тому що його імунітет дорівнює нулю, будь-яка хвороба — вірусна або бактеріальна, може призвести до найсумніших наслідків дуже швидко… Судячи з його ходи, також зрозуміло, що в нього щось відбувається з хребтом. Це також можуть бути наслідки від вживання стероїдів», — зазначає один із колишніх керівників компанії «ЮКОС».

Нагадаємо, що в опублікованому раніше розслідуванні російського видання «Проект» до 70-річчя Путіна йдеться, що президент Росії старанно дбає про своє здоров'я та зовнішній вигляд. Так лідера Кремля у поїздках супроводжує десяток лікарів, а сам він цікавиться нетрадиційною медициною, наприклад, приймає ванни з екстракту рога оленів, що отримується дуже жорстоким для тварин методом.

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