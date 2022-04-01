Схиблений на власному здоров'ї і приймає ванни з екстракту рогів оленів: стало відомо про дивні звички путіна

Кремлівський диктатор Володимир Путін болісно стурбований своїм здоров'ям і вдається до незвичайних способів його збереження. Про це пише «РБК-Україна» із посиланням на російське видання «Проект».

Наприклад, господар Кремля свято вірить у чудодійність пантових ванн, що йому порадив приймати міністр оборони Сергій Шойгу, який вже потрапив у немилість «царя». Це процедура із застосуванням свіжого водного екстракту з виварених рогів молодих оленів. Вона стала дуже популярною серед високопоставлених російських чиновників.

Проте не відмовляється недофюрер і послуг традиційної медицини і возить за себою від 5 до 12 лікарів. Особливо часто бункерний дід консультується з отоларингологами та хірургами, зокрема з тими, хто спеціалізується на онкології та займався проблемами щитовидної залози.

А перед закоханими в нього росіянами путін почав з'являтися дедалі рідше. Дійшло до того, що для офіційних заходів він почав використовувати так звані «консерви» — заздалегідь записані відео.

Нагадаємо, військові експерти закликають українців не чекати швидкої перемоги над ворогом, звертаючи увагу на те, що путін серйозно налаштований захопити Маріуполь.

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