Проросійський Орбан залишається при владі, залякавши угорців війною в Україні

У понеділок, 4 квітня, стали відомі попередні результати парламентських виборів, які відбулися напередодні в Угорщині. Правляча партія «Фідес» здобула переконливу перемогу. Вона отримує дві третини місць у парламенті, що дозволить їй сформувати уряд без залучення до нього інших політичних сил. Це означає, що Віктор Орбан збереже за собою посаду прем'єр-міністра — вчетверте поспіль.

Орбану вдалося досягти цього, попри різку критику як усередині країни, так і з боку багатьох членів ЄС, за тісні зв'язки угорського лідера з Москвою.

Військове вторгнення Росії в Україну, здавалося, дуже ускладнило передвиборчу кампанію Орбана. Йому довелося маневрувати та пояснювати виборцям причину своїх теплих стосунків із Володимиром Путіним.

Досвідчений політик засудив російську агресію і не накладав вето на санкції Євросоюзу щодо Москви. Проте Орбан наголосив, що не згоден із ними. Мало того, він заборонив провезення будь-якої військової техніки для України територією Угорщини.

Свій головний аргумент угорський прем'єр приберіг насамкінець. Напередодні дня голосування він заявив: «Ліві уклали з українцями пакт, і якщо вони переможуть, то затягнуть Угорщину у війну!». При цьому жодних доказів щодо існування такого пакту Орбан не навів.

«Лівими» він називає шість опозиційних партій, які вперше за 12 років пішли на вибори єдиним блоком. Кандидатом від нього став 49-річний міський голова невеликого містечка Петер Маркі-Заї. Він звинуватив Орбана у державній зраді та обіцяв виборцям налагодити стосунки із Брюсселем. Маркі-Заї переконаний, що Угорщина за прикладом своїх сусідів має надати Україні всіляку підтримку. А Орбан, заграючи з Путіним, зіпсував стосунки з Польщею, Чехією та Словаччиною, які разом з Угорщиною входять до так званої Вишеградської четвірки.

Святкуючи перемогу, Орбан зізнався, що такий результат виборів і для нього став приємною несподіванкою.

«Ми здобули таку велику перемогу, що її можна розглянути навіть з Місяця, і вже точно — з Брюсселя!» — вигукнув він. «Ми захистили суверенітет та свободу Угорщини, хоча у нас ніколи ще не було так багато супротивників», — додав Орбан. До своїх головних опонентів угорський прем'єр відніс президента України Володимира Зеленського, «бюрократів із Брюсселя», західні ЗМІ.

Петер Маркі-Заї визнав перемогу Орбана. Лідер опозиції назвав причиною своєї поразки налагоджену пропагандистську машину та домінування прихильників правлячої партії в угорських ЗМІ. «Ми визнаємо, що „Фідес“ отримала переважну більшість голосів, але все одно ставимо під питання демократичність та свободу цих виборів», — заявив він.

У неділю, 3 квітня, відбулися парламентські та президентські вибори у Сербії. Як і очікувалося, перемогу здобули чинний глава держави Олександр Вучич та його партія СПП (Сербська прогресивна партія). Вучич переміг у першому турі з великою перевагою. Другий тур не потрібен. Як і Орбан, Вучич обіцяє виборцям «мир та стабільність». На відміну від Угорщини багато сербів, на жаль, підтримують Росію.

Матеріал «Вибори в Угорщині та Сербії: як війна росії проти України впливає на ситуацію в цих країнах» читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото з Вікіпедії

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