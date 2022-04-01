Анджеліна Джолі відвідала онкохворого хлопчика з України
До 10-річного Артема Бабчука з Чернівців, який зараз перебуває у лікарні в Італії, в палату завітала голлівудська акторка, посол доброї волі ООН Анджеліна Джолі. Про це на своїй фейсбук-сторінці написала мати хлопчика — чернівчанка Людмила Бабчук.
«Анджеліна Джолі — видатна акторка, телеведуча, фотомодель, посол доброї волі ООН — сьогодні навідалася до нас в лікарню Bambino Gesù, що в Римі. Неочікуване, дуже приємне й хвилююче знайомство, — написала Людмила Бабчук. - Джолі запитувала, ким Артем хоче стати, чим захоплюється, чи має друзів і чи вони зараз в Україні… Чи залишилися у нас родичі в Україні, чи може вона чимось допомогти… Висловила свої співчуття щодо того, що зараз відбувається в Україні і нашої хвороби. Які враження? Анжеліна дуже тендітна, мила, досі не вірю, що на диво побачила її».
Додамо, що рік тому у хлопчика виявили гострий лімфобластний лейкоз.
Раніше голлівудська актриса Анджеліна Джолі у себе в Instagram висловила підтримку Україні і сказала, що молиться за українців.137
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