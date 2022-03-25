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Дихає через силу і непритомніє: з'явилися новини про стан Шойгу

11:58 25 березня 2022
шойгу

У Росії після тривалої відсутності на публіці міністра оборони Сергія Шойгу з'явилися чутки, що очільник оборонного міністерства серйозно хворий. У соцмережах поширюються відомості, що у Шойгу серйозні проблеми із серцем, дихання утруднене, були випадки знепритомнення. Приклад таких «інсайдів» із РФ наводить ексглава МВС України Арсен Аваков.

Напередодні - очевидно, щоб збити хвилю чуток про критичний стан Шойгу – міністра показали світові. Шойгу з'явився на 30-секундному відео про нараду Володимира Путіна із Радбезом.

Якщо відео у ТВ-ефірі було спробою продемонструвати живого та здорового міністра, то вона вийшла провальною. Камера перед Шойгу смикалася, її намагалися коригувати безпосередньо під час включення, сам Шойгу теж не виглядав людиною, готовою до ефіру, і намагався перед екраном поправляти краватку. Також можна було спостерігати, як на останніх секундах віконце з Шойгу змінюється чорним екраном.

Багато з тих, хто подивився відео, запідозрили фальсифікацію. У журналіста Олександра Невзорова склалося враження, що він дивився мультик.

За офіційною версією Кремля, у Шойгу проблем зі здоров'ям немає, міністр завалений роботою, і він не має часу спілкуватися з пресою.

Нагадаємо, в Україні також зауважили, що на початку вторгнення російська політична верхівка дуже жваво коментувала події, а сьогодні не з'являється навіть на протокольних зустрічах.

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