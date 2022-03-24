Рішення приймає не Путін, а Зеленський: в ОП розповіли про зміну настроїв делегації РФ на переговорах

Переговори між Україною та Росією йдуть дуже важко. Робочі групи постійно ведуть консультації в онлайн-форматі, проте значного прогресу досягти поки що не вдалося. Про це у коментарі повідомив радник голови офісу президента Михайло Подоляк.

«Позиції України зрозумілі, вони були окреслені президентом Зеленським дуже чітко: про суверенітет, про територіальну цілісність, про загальні питання гарантій безпеки. Але переговори йдуть важко, тому що Російська Федерація, на мій погляд, ще не до кінця розуміє всю ту глибину провалу, у який вони вже потрапили. Вони й надалі просуватимуться на дно. Ми бачимо, що вони дуже послідовні в цьому», — сказав він.

Він наголосив, що російська політична еліта також змінила модель поведінки, оскільки починає трохи розуміти наслідки війни проти України.

«Почасти ця еліта десь сьогодні зникла, ми їх не бачимо. На початок так званої „спецоперації“ або на самому початку вони дуже жваво пояснювали, чому вони на нас нападатимуть. Сьогодні вони зникли навіть зі своїх протокольних зустрічей. Частково російська політична еліта починає трохи розуміти, в яке лихо вони потрапили. Вони ж спочатку говорили: доби чи двох діб достатньо, щоб проїхатися на танках по всій Україні, ми такі круті та інше», — каже Подоляк.

Проте він наголосив, що вже йде вже 29-та доба війни і Україна дає гідну відсіч російським загарбникам.

«Вони починають адекватніше сприймати, що щось не так, що у них були проблеми з аналізом того, що відбувається у світі і яке місце Російська Федерація займає у цьому світі. Вони починають більш продуктивно говорити», — зазначив він.

Нагадаємо, раніше ЗМІ звернули увагу на показове «зникнення» з інформаційного поля міністра оборони Росії Шойгу, а також прем'єр-міністра Мішустіна та голови центробанку Набіулліної. Дані ж про втечу з Росії спецпредставника президента Росії у зв'язках з міжнародними організаціями для досягнення цілей сталого розвитку Михайла Чубайса підтвердилися документально — його бачили в Стамбулі.

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