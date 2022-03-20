У Берліні відбувся масовий мітинг на підтримку України: учасники вимагали закрити небо над країною

У неділю, 20 березня, у столиці ФРН Берліні відбувся масовий мітинг на підтримку боротьби українського народу проти кремлівсько-фашистських загарбників. Про це повідомляє кореспондент «ФАКТІВ» з Німеччини.

За його спостереженнями, тисячі людей різними мовами скандували фразу: «ЗАКРИЙТЕ УКРАЇНСЬКЕ НЕБО!»

Як відомо, подібні мітинги європейських столицях збирають учасників, які обурені вбивством мирних жителів в українських містах та вражаючою жорстокістю, з котрою російські військові вбивають мирних жителів і руйнують міську інфраструктуру.

Про те, до чого може привести подібна вседозволеність, активісти показали в Мережі, розмістивши ролик про те, як може виглядати бомбардування європейських міст, наприклад Берліна.

«Такою може бути реальність і у столиці Німеччини

Якби війна дісталася Берліна…», — підписане відео.

У кадрі можна побачити дівчину, яка робить селфі на фоні Бранденбурзьких воріт. Якоїсь миті над нею пролітає ворожий літак, що скидає бомби.

Не оминають, за задумом авторів ролика, російські найманці і 368-метрову берлінську телевежу. Вона, зазначимо, — найвища будівля цілої Німеччини, а також друга за висотою по всій Європі.

«Бомбардують» на відео та інші пам'ятки Берліна, а також житлові квартали міста, де мешкають мирні городяни.

Нагадаємо, у п'ятницю, 18 березня, преса Німеччини вибухнула в обуренні через байдужість, з якою Бундестаг вислухав відеозвернення президента України Володимира Зеленського з Києва. Німецькі ЗМІ одностайно назвали промову українського лідера прямою, відвертою та емоційною, а от реакцію парламенту ФРН та федерального канцлера Олафа Шольца — щонайменше неадекватною.

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