«Година ганьби для бундестагу»: у Німеччині обурені реакцією уряду ФРН на промову Зеленського

У п'ятницю, 18 березня, преса Німеччини вибухнула в обуренні через байдужість, з якою бундестаг вислухав напередодні відеозвернення президента України Володимира Зеленського з Києва. Німецькі ЗМІ одностайно називають промову українського лідера прямою, відвертою та емоційною. І такий тон Зеленського був цілком виправданий — він звертався до німецьких парламентарів із серця країни, на яку щодня падають російські бомби та ракети!

А ось реакція парламенту ФРН та федерального канцлера Олафа Шольца, який був присутній на засіданні бундестагу, виявилася щонайменше неадекватною. Вислухавши Зеленського, депутати від правлячої коаліції спокійно перейшли до заздалегідь затвердженого порядку денного. Вони привітали з днем народження когось із колег, потім зайнялися вирішенням буденних робочих питань. А канцлер Шольц навіть не виступив з коротким словом у відповідь!

Потрібно віддати належне опозиції — лише її представники намагалися змінити порядок денний та негайно провести дискусію про те, як Німеччина ще ефективніше може допомогти Україні у війні проти агресора.

Впливова газета FAZ у своїй статті багаторазово ставить питання, чого варто було б канцлеру ФРН, наприклад, відразу після промови Зеленського встати й вимовити коротку репліку? «Чого б йому вартувало, хоча б на чверть години перервати засідання? Це зберегло б честь парламенту. А мовчання канцлера пролунало на весь світ і стало відповіддю на промову президента, якому загрожує смерть. Це мовчання не відповідає поняттю честі», — наголошує FAZ.

Найпопулярніша в Німеччині газета Bild назвала свою статтю хльостко та лаконічно: «Безсердечний уряд». «Замість зоряної години реакція стала годиною ганьби для Бундестагу», — вважає видання. «Провідні політики ФРН і насамперед канцлер Олаф Шольц не знайшли слів і просто промовчали у відповідь на історичну промову президента Зеленського», — стверджує Bild.

З нею погоджується журнал Spiegel: «Засідання Бундестагу з промовою Володимира Зеленського могло стати зоряною годиною німецького парламентаризму. Натомість депутати та уряд осоромилися вкрай».

«Коаліційний уряд та опозиція продемонстрували негідну гру на тлі продовження війни в Україні», — наголошує газета Tagesspiegel.

Газета Taz вважає: «У своїй винятковій промові Зеленський підніс дзеркало до лиця німців. Він справедливо критикував Берлін за готовність відвертатися від агресивної політики Кремля. Знайти відповідь на таку промову було нелегко, але те, що ані канцлер, ані міністри не взяли слово, це ганебно».

А ось обурена думка представників опозиції ФРН.

«Сьогодні був самий недостойний момент у бундестазі, який я взагалі бачив», — написав у Twitter експерт Християнсько-демократичного союзу (ХДС) із зовнішньої політики Норберт Реттген.

«Зеленський говорить про ментальну стіну, яка поділяє Європу: між тими, хто добре влаштувався у своїй зоні комфорту, та тими, хто відчайдушно бореться за своє життя та свободу. Те, що Бундестаг після цього переходить до звичайного порядку денного, неможливо зрозуміти», — написав у Twitter один із засновників НКО «Центр ліберальної сучасності» Ральф Фюкс.

Нагадаємо, депутат бундестагу від «Зелених» Робін Вагнер прямо заявив, що у Росії при владі терористичний режим.

Раніше президент України Володимир Зеленський виступив перед Конгресом США, закликавши закрити небо над нашою країною або передати українській армії засоби протиповітряної оборони.

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