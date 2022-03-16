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«Ти така гарна, Ілоно»: мати Маска та Павло Дуров приєдналися до тролінгу Кадирова

18:30 16 березня 2022
Рамзан Кадиров

Мати засновника компаній Tesla та SpaceX Ілона Маска Мей Маск прокоментувала у Twitter зміну імені сина на «Ілона».

Це сталося після того, як користувачі Twitter розмістили зображення, на якому показали, як би виглядав Ілон Маск у жіночій подобі.

Побачивши його, Мей Маск знайшла фото «дочки» дуже гарним.

«Ти така гарна, Ілоно», — написала мати бізнесмена у Twitter і додала два емодзі у вигляді сердець.

Трохи пізніше до «битви» приєднався і засновник Telegram Павло Дуров, який заявив, що вже зареєстрував нік «elona» для Ілона Маска у цьому месенджері.

Таким чином Мей Маск і Павло Дуров разом висміяли Кадирова, який незграбно намагався принизити американського підприємця, звертаючись до нього як представника жіночої статі.

Нагадаємо, посібник путіна рамзан кадиров перейменував Маска, після того, як американський бізнесмен викликав очільника Кремля на бій. Зневажливо назвавши американця «Ілоною», він порадив йому пройти в Чечні спеціальні бойові тренінги, щоб бути готовим до зустрічі з «підготовленим» путіним. Проте Маск погроз не злякався і пообіцяв побити того однією лівою.

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