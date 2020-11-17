Монополия «Роскосмоса» осталась в прошлом: SpaceX Илона Маска планирует еще 6 полетов на МКС в ближайшие месяцы

Ночью 17 ноября американский пилотируемый корабль Crew Dragon успешно произвел в автоматическом режиме стыковку с Международной космической станцией (МКС). Члены экипажа Crew-1 перешли на борт станции через американский модуль Harmony. Их полет с космодрома на мысе Канаверал до МКС продолжался 27 часов. Корабль многоразового использования, спроектированный и построенный частной компанией SpaceX, принадлежащей миллиардеру Илону Маску, доставил на орбиту трех астронавтов американского космического агентства НАСА Майка Хопкинса, Виктора Гловера, Шэннон Уокер и их японского коллегу Соити Ногути. На МКС их ждали члены 64-й экспедиции американка Кэтлин Рубенс и россияне Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков. Crew Dragon Resilience (такое название своему кораблю дали по традиции НАСА сами члены экипажа) стартовал вечером 15 ноября. SpaceX осуществила свой первый пилотируемый коммерческий полет. Исторический старт с мыса Канаверал во Флориде прошел без каких-либо проблем, если не считать отсутствие самого Илона Маска. У миллиардера было подозрение на COVID-19.

Члены экспедиции, которая получила название Crew-1 — «Экипаж-1»

Полковник ВВС США Майк Хопкинс был отобран НАСА для полетов в космос в 2009 году. Впервые он отправился на орбиту в 2013 году в составе экспедиции 37/38, которая работала на Международной космической станции (МКС). Хопкинс провел тогда на МКС 166 суток. Он также совершил выходы в открытый космос, общая длительность которых составила 12 часов 58 минут. До того, как перейти в НАСА, Майк испытывал новые самолеты и космическое оборудование. Хопкинсу 51 год. Он родился в штате Миссури в религиозной семье, члены которой были методистами. Женился Майк на католичке Джули Штуц, которая родила ему двоих сыновей. В 2013 году Хопкинс перешел в католическую веру.

Виктор Гловер попал в НАСА в 2013 году после службы в Военно-морских силах США. Для него это первый полет. К Виктору приковано особое внимание американских СМИ, потому что он темнокожий. Его несколько раз пытались спровоцировать, задавая вопросы о расизме в НАСА. В июне Гловер не выдержал и ответил: «Помните о том, кто летает в космос, и кто готовит все эти полеты — люди! Если мы научились вместе противостоять природным катастрофам и пандемии, мы обязательно научимся и поймем, как преодолеть расизм. Иначе мы не сможем чувствовать себя в безопасности в космосе. Спасибо, что спросили». Гловеру 44 года. Он родом из Калифорнии. Женат, четверо детей.

Шэннон Уокер в НАСА уже более 30 лет. Она попала в агентство в 1987 году после окончания колледжа. В июне 2010 года впервые отправилась в космос на борту российского корабля «Союз ТМА-19». Провела на МКС 163 суток. Уокер 55 лет. Она замужем за астронавтом Энди Томасом.

Для Соити Ногути это уже третий полет в космос. Так что японец самый опытный член Crew-1. Ему 55 лет. Он должен был впервые полететь в марте 2003 года на шаттле Atlantis, однако 1 февраля 2003 года разбился шаттл Columbia, погибли все семь членов экипажа. НАСА перенесло остальные полеты. В результате Ногути отправился на орбиту в июле 2005 года на борту шаттла Discovery. Полет продолжался почти 14 суток. За это время Соити трижды выходил в открытый космос, принимая участие в ремонтных работах на МКС. Свой второй полет Ногути совершил в декабре 2009 года на борту российского корабля «Союз ТМА-17». В этот раз он провел на МКС более 163 суток.

Члены Crew-1 намерены провести на МКС 180 суток, после чего спускаемая капсула с астронавтами должна приводниться в Мексиканском заливе.

Трамп приписал себе успех Илона Маска

Crew Dragon Resilience на заданную орбиту вывела ракета-носитель многоразового использования Falcon 9. Она также создана компанией SpaceX. Оба космических аппарата всего несколько дней назад прошли окончательную сертификацию НАСА и получили разрешение на эксплуатацию на регулярной основе. Безусловный успех компании Маска позволил США вновь стать главным игроком в деле освоения космоса.

Президент Дональд Трамп поспешил записать это в список своих личных заслуг. Вскоре после успешного старта он назвал запуск великолепным и подчеркнул в Twitter, что космическая программа США к его появлению в Белом доме была фактически свернута, а ситуация внутри НАСА «напоминала катастрофу». Зато теперь американское агентство «снова является самым продвинутым космическим центром в мире».

Избранный президент США Джозеф Байден также поздравил SpaceX и НАСА. Он подчеркнул, что запуск Crew Dragon «подтверждает силу науки и демонстрирует важность использования инноваций, неординарного видения и решительности».

Напомним, компания Илона Маска получила от НАСА 2,6 миллиарда долларов на разработку и создание пилотируемого корабля Crew Dragon. Он должен стать частью новой американской космической программы Commercial Crew Program, целью которой является самостоятельная доставка астронавтов на орбиту и возвращение их на Землю. НАСА на протяжении последних почти 10 лет было вынуждено пользоваться услугами «Роскосмоса», так как свернуло программу по использованию шаттлов.

По контракту, заключенному в 2015 году, стоимость одного места на российских «Союзах» для астронавтов составляла около 82 миллионов долларов. В 2019 году она выросла еще на 5%. Одно место на борту Crew Dragon компания Маска оценивает примерно в 58 миллионов долларов. Для НАСА экономия очевидна.

Crew Dragon впервые побывал на орбите в марте 2019 года. Это был беспилотный полет. SpaceX и НАСА проверили тогда, сможет ли новый корабль пристыковаться к МКС. В конце мая 2020 года на станцию на борту Crew Dragon отправились уже два астронавта — Роберт Бенкин и Дуглас Херли. Они благополучно вернулись на Землю 2 августа, приводнившись в Мексиканском заливе.

На 2021 год запланированы еще два пилотируемых полета Crew Dragon к МКС. В рамках одного из них на станцию отправится астронавт Европейского космического агентства ESA, француз Томас Пике. Кроме того, в ближайшие 15 месяцев SpaceX обязалась осуществить четыре беспилотных полета для доставки на МКС необходимых грузов. Монополия «Роскосмоса» осталась в прошлом.

Фото Pixabay

65

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter