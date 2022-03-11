Українських біженців-лікарів запрошують на роботу в Польщі: які документи потрібні

Українські медпрацівники, які втекли від війни до Польщі, зможуть там працевлаштуватися за спрощеною процедурою. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров"я країни-сусідки.

«Лікарі, лікарі-стоматологи, медсестри та акушери, які прибули до Польщі з України після 24 лютого, зможуть отримати право на роботу за професією на термін до 1 року, але виконувати тільки чітко визначені обов'язки, до яких їх можуть допустити, та під наглядом керівників, — повідомляють у МОЗ Польщі. — Через рік можна буде працевлаштуватися вже без жодних додаткових умов і виконувати посадові обов'язки самостійно. Перше, що необхідно зробити, це подати до Міністерства заяву про отримання дозволу на працевлаштування в Польщі за професією.

До заяви треба надати низку документів:

письмову декларацію про знання польської мови;

заява про повну дієздатність;

довідку від медзакладу про термін, на який там будуть працевлаштовані, з повним описом своїх обов'язків, які відповідатимуть кваліфікації;

медичну довідку про стан здоров'я, що підтверджує можливість працювати за професією;

документ, що підтверджує відсутність судимості у зв’язку з професійною діяльністю;

документ, який підтверджує професійний стаж роботи в Україні не менше 3 років (протягом останніх 5 років);

свій диплом з перекладом на польську.

Якщо в осіб, які приїхали до Польщі після 24 лютого 2022 року, нема документів-оригіналів, що підтверджують здобуту освіту, лікарський стаж в Україні, вони зможуть надати копії таких документів або ж в крайньому разі підписатися під обов'язком надати їх протягом 6 місяців після закінчення війни в Україні".

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що польська авіакомпанія продаватиме українцям квитки з великими знижками.

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