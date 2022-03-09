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Польська авіакомпанія продаватиме українцям квитки з великими знижками

13:05 9 березня 2022
літак

«Відтепер біженці з України можуть купити квитки зі знижкою для польотів економ-класом на короткі та дальні відстані: 30% - для дорослих, 50% - для дітей та 99% - для немовлят, — йдеться на офіційній сторінці авіакомпанії LOT у Twitter. - Якщо раніше опція зміни бронювання була платною, нині за це не потрібно платити жодної копійки. Також є можливість повернення коштів за невикористані квитки. Якщо пасажир придбав квитки тільки з ручною поклажею, то компанія дасть можливість додатково провезти безкоштовно ще один предмет багажу вагою до 23 кг».

Відомо, що дана пропозиція поширюється на подорожі з 25 лютого до 31 травня з Польщі, Румунії, Угорщини та Словаччини.

Нагадаємо, що «Укрзалізниця» 9 березня додала евакуаційні рейси з Києва, Дніпра та Кривого Рогу.

Читайте також: «Укрзалізниця» скасувала квитки на евакуаційні потяги

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