У страху очі великі: Польща та США не хочуть передавати військові літаки Україні

Польща та США поки що не домовилися про передачу Україні винищувачів МіГ-29. Про це повідомляє «Голос Америки».

Раніше Польща виявила готовність перемістити усі свої винищувачі МіГ-29 на американську авіабазу «Рамштайн» у Німеччині. Задум був у тому, щоб старі «МіГ» були передані у розпорядження уряду США, а Штати натомість могли б передати до Варшави вживані, але рівноцінні за можливостями моделі американського виробництва. Колишні польські літаки могли б вирушити до України для допомоги у протистоянні російській агресії.

У Пентагоні заявили, що пропозиція від Польщі «не виглядає здійсненною» і обґрунтованість такого кроку «не очевидна». Сторони продовжать консультації.

«Рішення про передачу Україні літаків, що належать Польщі, в кінцевому рахунку залишається за польським урядом», — підсумував офіційний представник Пентагону Джон Кірбі.

Нагадаємо, раніше Євросоюз уперше у своїй історії вирішив профінансувати придбання та доставку зброї для України, щоб допомогти їй відбити російську агресію.

Фото temi. pl

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