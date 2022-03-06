В України з’явилася надія на авіацію: Польща має намір передати ЗСУ свої літаки в обмін на американські

Польща готова надати Україні винищувачі МіГ-29 та штурмовики Су-25, отримавши замість США винищувачі F-16, повідомляє Politico з посиланням на джерела в американській адміністрації.

Раніше колишній посол США в Росії та радник президента з нацбезпеки Майкл Макфол закликав країни НАТО передати Україні 70 винищувачів МІГ.

«Будь ласка, лідери НАТО, відправте всі винищувачі МІГ, які у нас є, — 70 всього, 27 лише в Польщі, — в Україну зараз. Зараз! І як тільки Польща, Болгарія, Румунія та Словаччина відправлять ці літаки, інші країни НАТО мають відправити авіапідкріплення до цих прифронтових держав», — написав він у Twitter .

«У рамках переговорів із Польщею США визначають, які «можливості ми могли б надати для підтримки Польщі, якщо вона вирішить перекинути літаки в Україну», — повідомив представник Білого дому у коментарі CNN.

За його словами, відправка винищувачів в Україну є «суверенним рішенням, яке має ухвалити будь-яка країна», і зазначив, що необхідно опрацювати безліч логістичних питань.

Журналіст Іван Яковіна на своїй сторінці у Facebook зазначив, що раніше європейські країни не хотіли просто так віддавати свої старі літаки, тому варіант із заміною на американські F-16 їх цілком влаштує. Крім того, за його словами, США планують надати Україні ударні дрони, як це робить Туреччина.

Нагадаємо, раніше США вперше у своїй історії схвалили пряме постачання Україні зенітних ракет «Стінгер». Ракети можуть увійти в постачання обсягом 350 мільйонів доларів, схвалених американським Конгресом та президентом Байденом.

Тим часом українські пілоти вже збили 88 ворожих літаків, які бомбили мирні міста.

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